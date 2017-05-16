Порошенко ввів санкції проти виноробних підприємств Криму окупованого

Під санкції потрапили "Новий світ", "Масандра", "Магарач" та інші підприємства, захоплені російськими окупантами.

Винзаводам окупованого Криму обмежать торгові операції traveltocrimea

Президент Українисвоїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Під санкції терміном на один рік, зокрема, потрапили перереєстровані за російським законодавством держпідприємства України в окупованому Криму: "Севастопольський виноробний завод", Інститут сільського господарства Криму НААН та його дослідницьке господарство, Національний інститут винограду і вина "Магарач", Севастопольський геодезичный центр, ДП "Кримське управління геодезії, картографії та геоінформаційних систем", "Кримський риборозплідник", "Первомайський виноробний завод", "Радгосп-завод "Передгір'я", "Агропромкомбинат "Виноградний", "Агропромислова фірма "Прибережна", "Завод шампанських вин "Новий світ", "Масандра" та її філії, "Лівадія", "Таврида", "Гурзуф", "Морське", "Судак", "Малоріченське", "Алушта" та ін

Також введені санкції щодо російських АТ "Агрокомплекс їм. М. В. Ткачова" і ВАТ "Астон продукти харчування і харчові інгредієнти".

Санкції передбачають: блокування активів; запобігання виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів.

Повний перелік юридичних осіб, які потрапили під санкції на сайті президента.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко істотно розширив санкції проти російських компаній. Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів "Яндекс", "Мейл.ру", а також соцмереж "Вконтакте" і "Одноклассники".