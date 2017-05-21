Порошенко вважає, що українці можуть обійтись без підконтрольних ФСБ соцмереж

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Гарант також підпише указ про заборону георгіївської стрічки, щойно отримає з Верховної Ради відповідний законопроект.

Порошенко вважає українців незалежними від російських соцмереж

Президент України Петро Порошенко переконаний в том, що українці зможуть обійтися без російських соціальних мереж "" і "Одноклассники".

"І без підконтрольних ФСБ-КДБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожитии", - наголосив він під час виступу на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Гарант торкнувся також питання георгіївських стрічок, які потраплять в Україну під заборону, щойно президент підпише відповідний указ.

"І, до речі, закон про заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно він надійде до мене із Верховної Ради. Чому? Тому, що це не є символікою Другої світової, це символіка – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі. Врешті-решт, на жаль, це Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила стрічку поза законом", - пояснив Петро Порошенко.

Голова держави нагадав, що парламентська асамблея ОБСЄ вісім років тому ухвалила резолюцію про тотожність нацистського та сталінського режимів, та запропонувала запровадити спільний день пам'яті жертв сталінізму та нацизму.

"Ось чому, якщо хто не зрозумів, протягом останніх років в Україні і було проведено декомунізацію. Ось чому відбувся так званий "ленінопад". Ось чому очистилася карта України від імен її катів та душогубів. Ось чому оновилися таблички з назвами вулиць. Комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні", - підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російські компанії, в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".