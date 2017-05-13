Порошенко вирішив створити ще одну військово-цивільну адміністрацію

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ВГА вводять в Торецке Донецької області.

У Торецке введуть ВГА Википедия

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення військово-цивільної адміністрації уДонецької області.

"На виконання закону України" Про військово-цивільних адміністрації постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію в місті Торецк Донецької області. Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації", - сказано в указі від 12 травня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, що з 2015 року діють військово-цивільні адміністрації (ВГА) в Луганській і Донецькій областях. Також у Донецькій області працюють 5 районних ВГА, а на Луганщині – дві міські ВГА.