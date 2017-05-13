Топ Новини
<
>

Порошенко вирішив створити ще одну військово-цивільну адміністрацію

13 травня в 07:31

ВГА вводять в Торецке Донецької області.

Торецк
У Торецке введуть ВГА
Википедия
Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення військово-цивільної адміністрації у Торецьку Донецької області.

"На виконання закону України" Про військово-цивільних адміністрації постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію в місті Торецк Донецької області. Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації", - сказано в указі від 12 травня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Читайте також: Луганська ОВГА повністю завершила декомунізацію

Нагадаємо, що з 2015 року діють військово-цивільні адміністрації (ВГА) в Луганській і Донецькій областях. Також у Донецькій області працюють 5 районних ВГА, а на Луганщині – дві міські ВГА.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ