Порошенко вимагає від Нацкомзв'язку здешевити роумінг

Президент просить підготуватися до безвізу.
У своєму указі Порошенко доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) розглянути питання зниження плати за послуги міжнародного роумінгу при перебуванні українців на території Європейського Союзу.
Плата за роумінг на території Євросоюзу буде скасована з 15 червня 2017 року. Відповідну постанову схвалили представники 28 країн Європейського Союзу. З цього моменту за мобільні телефонні розмови, пересилання СМС-повідомлень і доступ до інтернету всередині країн ЄС не буде стягуватися додатковий тариф. Ціна за європейський роумінг не перевищуватиме вартості послуг домашнього оператора мобільного зв'язку.