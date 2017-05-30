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Порошенко вимагає від Нацкомзв'язку здешевити роумінг

30 травня в 22:47

Президент просить підготуватися до безвізу.

 
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Порошенко за дешевий роумінг
facebook.com/petroporoshenko
Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про заходи, пов'язані з введенням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України".

У своєму указі Порошенко доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) розглянути питання зниження плати за послуги міжнародного роумінгу при перебуванні українців на території Європейського Союзу.
 

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Плата за роумінг на території Євросоюзу буде скасована з 15 червня 2017 року. Відповідну постанову схвалили представники 28 країн Європейського Союзу. З цього моменту за мобільні телефонні розмови, пересилання СМС-повідомлень і доступ до інтернету всередині країн ЄС не буде стягуватися додатковий тариф. Ціна за європейський роумінг не перевищуватиме вартості послуг домашнього оператора мобільного зв'язку.

 
За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Європа союз президент Україна посол доступ Перес інтернет телефон тариф оператор
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