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Порошенко виключив примусову евакуацію населення із зони АТО

14 травня в 19:11

Глава держави відзначив тенденцію до збільшення кількості обстрілу в Донбасі.

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Президент допустив добровільну евакуацію жителів Авдіївки
vk.com/strelkov_info
Президент України Петро Порошенко заявив, що не бачить необхідності у примусовій евакуації жителів Авдіївки Донецької області або інших населених пунктів у зоні АТО, які потерпають ві обстрілів бойовиків російсько-терористичних формувань.

"Ніякої примусової евакуації не буде", – підкреслив глава держави під час прес-конференції в неділю, 14 травня.

За його словами, після обстрілу Авдіївки з міста були вивезені 126 дітей після пропозиції добровільної евакуації. Більшість місцевих жителів вирішили залишитися в місті.

Порошенко також повідомив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у березні він обговорив з ним ідею великоднього перемир'я з 1 квітня. Після цього кількість ворожих обстрілів у Донбасі істотно скоротилася.

"Зараз ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає збільшуватися", – констатував президент України.

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Нагадаємо, ввечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. В результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирнх жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.

У зв'язку із загибеллю людей в Авдіївці президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу "Євробачення-2017" в Києві.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги АТО Авдіївка Донбас евакуація
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