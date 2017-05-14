Порошенко виключив примусову евакуацію населення із зони АТО

Глава держави відзначив тенденцію до збільшення кількості обстрілу в Донбасі.
"Ніякої примусової евакуації не буде", – підкреслив глава держави під час прес-конференції в неділю, 14 травня.
За його словами, після обстрілу Авдіївки з міста були вивезені 126 дітей після пропозиції добровільної евакуації. Більшість місцевих жителів вирішили залишитися в місті.
Порошенко також повідомив, що під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним у березні він обговорив з ним ідею великоднього перемир'я з 1 квітня. Після цього кількість ворожих обстрілів у Донбасі істотно скоротилася.
"Зараз ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає збільшуватися", – констатував президент України.
Нагадаємо, ввечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. В результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирнх жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.
У зв'язку із загибеллю людей в Авдіївці президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу "Євробачення-2017" в Києві.Інтерфакс-Україна