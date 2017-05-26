Порошенко відкриє Потьомкінські сходи

Президент їде в Одеську область, де сходить в парк і перевірить хід виконання ремонту на дорогах.

Порошенко відкриє сходи Википедия

Президент України у п'ятницю, 26 травня, відправиться з робочою поїздкою до Одеської області, де перевірить хід виконання ремонту на основних автотрасах, зустрінеться зі школярами та студентами, а також візьме участь у відкритті відремонтованої Потьомкінських сходів і нового "Стамбульського парку", розбитого на схилах знаменитого Приморського бульвару в Одесі.

Порошенко проінспектує хід робіт по ремонту доріг на півдні Одеської області, аж до Вилкове, пише "Інтерфакс-Україна".

Ремонт Потьомкінських сходів тривав рік, кошторисна вартість – понад 15 млн грн.

Зведена на Приморському бульварі в Одесі у 1837-1841 роках за проектом архітектора Ф. К. Боффо Потьомкінські сходи востаннє капітально ремонтувалася у 1933 році.

Стамбульський парк розташований на схилах Приморського бульвару між будівлею мерії і Потьомкінськими сходами. Роботи по зведенню парку вартістю 1,5 млн дол. профінансували міська влада Стамбула.

Що стосується доріг, то глава Одеської облдержадміністрації МаксимСтепанов раніше заявляв: дорога державного значення "Спаське – Вилкове" буде відремонтовано до кінця травня, а траса міжнародного значення "Одеса – Рені" - до кінця року.

Автомобільна дорога Спаське – Вилкове (протяжність - 44,7 км) була побудована ще в 1940-1950 роках і є туристичним маршрутом, що забезпечує зв'язок міста Вилкове з основною транспортною магістраллю півдня Одеської області - автомобільною дорогою М -15 Одеса - Рені (на р. Бухарест).

Дорога Одеса-Рені (загальна протяжність - 289,4 км, 56,2 км відремонтовано в 2016 році, 138,968 км заплановано відремонтувати у 2017 році, знаходиться в аварійному стані, потребує ремонту вже понад 30 років) є основною транспортною магістраллю півдня Одеської області (проходить по території 9 районів), забезпечує зв'язок з портами України, за нею здійснюється постійний рух великовагового транзитного транспорту, що прямує до міжнародного пункту пропуску Джурджулешти.