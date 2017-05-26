Порошенко узаконив права українців на безвіз з ЄС

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Президент затвердив "дорожню карту" для чиновників, які відповідають за міграцію громадян.

Порошенко дав указ забезпечити права українців на безвізові поїздки в ЄС vlad_tsybulsky / Depositphotos

Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо забезпечення права громадян на безвізові поїздки в ЄС.

"Позавчора в Луцьку я провів нараду з дипломатами, прикордонниками, митниками, транспортниками, главами місцевих адміністрацій. Ми проаналізували всі вузькі місця на нашому безвізовий шляху в Європу і за результатами цієї наради я підпишу зараз указ, де чітко зазначу, хто що ще повинен зробити для того, що б ні в кого не було перешкод на цьому шляху ", - цитує "Інтерфакс-Україна" виступ Порошенка під час відкриття Стамбульського парку в Одесі.

Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

Раніше в Державній міграційній службі запевнили, що до кінця року біометричні закордонні паспорти оформлять понад 5 млн українців

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі ZN.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".