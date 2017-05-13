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Порошенко створив ще одну військово-цивільну адміністрацію

13 травня в 10:36

Утворено Торецьку ВЦА в Донецькій області.

Торецк
В Торецьку створено ВЦА
Википедия
Президент України Петро Порошенко підписав указ про утворення ще одної військово-цивільної адміністрації в зоні АТО.

 "На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк Донецької області; керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться у постанові.

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Нагадаємо, зараз у зоні Антитерористичної операції працюють 17 військово-цивільних адміністрацій обласних, районних та місцевих рівнів.

Нагадаємо, що з 2015 року діють військово-цивільні адміністрації (ВГА) в Луганській і Донецькій областях. Також у Донецькій області працюють 5 районних ВГА, а на Луганщині – дві міські ВЦА.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Донецьк Україна Порошенко
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