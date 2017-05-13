Порошенко створив ще одну військово-цивільну адміністрацію

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Утворено Торецьку ВЦА в Донецькій області.

В Торецьку створено ВЦА Википедия

Президент України Петро Порошенко підписав указ про утворення ще одноїв зоні АТО.

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк Донецької області; керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, зараз у зоні Антитерористичної операції працюють 17 військово-цивільних адміністрацій обласних, районних та місцевих рівнів.

Нагадаємо, що з 2015 року діють військово-цивільні адміністрації (ВГА) в Луганській і Донецькій областях. Також у Донецькій області працюють 5 районних ВГА, а на Луганщині – дві міські ВЦА.