Порошенко скасував візит на фінал "Євробачення" через обстріл Авдіївки

Порошенко не піде на "Євробачення" з-за Авдіївки

Президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу " Євробачення-2017 " в Києві через загибель мирних жителів в Авдіївці, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми планували разом з Мариною присутнім на фіналі конкурсу і запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибелі мирних жителів я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі" Євробачення ", - написав президент.