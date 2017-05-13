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Порошенко скасував візит на фінал "Євробачення" через обстріл Авдіївки

13 травня в 23:28
Президент відмовився від візиту на конкурс через загибель людей.
Порошенко
Порошенко не піде на "Євробачення" з-за Авдіївки
Президент України Петро Порошенко скасував відвідування фіналу конкурсу "Євробачення-2017" в Києві через загибель мирних жителів в Авдіївці, про це він написав на своїй сторінці в Facebook. 

"Ми планували разом з Мариною присутнім на фіналі конкурсу і запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибелі мирних жителів я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі" Євробачення ", - написав президент.

 
 
 
Бойовики в суботу о 19.30 відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, в результаті попадання снаряда на подвір'я приватного будинку загинули чотири людини, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.
 
Сьогодні, 13 травня в Києві проходить фінал "Євробачення 2017", за підсумками якого будуть визначені переможець і країна-господиня конкурсу в наступному році.
 
За матеріалами: DT.UA
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