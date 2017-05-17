Порошенко розповів, коли в Україні знову дозволять російські соцмережі та сервіси

Рішення буде переглянуто після того, як останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, наголосив президент.

Рішення про блокування російських сервісів переглянуть після припинення агресії Росії після України - Порошенко Сайт президента України

Україна буде готова переглянути рішення про заборону російських соцмереж і сервісів відразу ж після припинення російської агресії, заявив президент Петро Порошенко.

"Я можу відзначити, що відразу ж після припинення російської агресії проти України, відразу, коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення", - сказав він під час виступу після підписання угоди про безвізовий режим з Європейським союзом.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".