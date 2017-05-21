Топ Новини
<
>

Порошенко прокоментував зустріч з Меркель

21 травня в 00:26
Сторони обговорили питання економічної допомоги і виконання Мінських угод.
Порошенко Меркель
Порошенко і Меркель спілкувалися 2,5 години
president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко підвів підсумки своєї зустрічі в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, про це повідомляється в відеозверненні на його сторінці в Facebook.
 
За його словами, в ході переговорів було охоплено весь коло питань - від безпеки до безвізового режиму.
 
"Я подякував Німеччині в зусиллях з надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом, ми обговорили питання забезпечення імплементації угоди про асоціацію України з ЄС", - заявив Порошенко.
 
Він заявив, що сторони обговорили питання імплементації мінських угоді. За його словами, сторони домовилися, що в разі невиконання Росією мінських угод санкції проти цієї країни з боку ЄС будуть продовжені.

 
 

Президент України Петро Порошенко прибув до Берліна для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель тривали понад два з половиною годин.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 в червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...