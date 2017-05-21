Порошенко прокоментував зустріч з Меркель

Президент України Петро Порошенко підвів підсумки своєї зустрічі в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, про це повідомляється в відеозверненні на його сторінці в Facebook.
За його словами, в ході переговорів було охоплено весь коло питань - від безпеки до безвізового режиму.
"Я подякував Німеччині в зусиллях з надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом, ми обговорили питання забезпечення імплементації угоди про асоціацію України з ЄС", - заявив Порошенко.
Він заявив, що сторони обговорили питання імплементації мінських угоді. За його словами, сторони домовилися, що в разі невиконання Росією мінських угод санкції проти цієї країни з боку ЄС будуть продовжені.
Президент України Петро Порошенко прибув до Берліна для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель тривали понад два з половиною годин.
Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 в червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до світу.