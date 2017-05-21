Порошенко прокоментував зустріч з Меркель

Порошенко і Меркель спілкувалися 2,5 години president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко підвів підсумки своєї зустрічі в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, про це повідомляється в відеозверненні на його сторінці в Facebook.



За його словами, в ході переговорів було охоплено весь коло питань - від безпеки до безвізового режиму.



"Я подякував Німеччині в зусиллях з надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом, ми обговорили питання забезпечення імплементації угоди про асоціацію України з ЄС", - заявив Порошенко.



Він заявив, що сторони обговорили питання імплементації мінських угоді. За його словами, сторони домовилися, що в разі невиконання Росією мінських угод санкції проти цієї країни з боку ЄС будуть продовжені.