Порошенко попрощався зі своїми прихильниками ВКонтакте і Одноклассниках

Президент України закриває свої сторінки в російських мережах і закликає всіх українців наслідувати його приклад.

Порошенко користувався ВКонтакте для контрпропаганди, але вирішив діяти інакше і більш рішуче Василь Артюшенко, DT.UA

Усі офіційні сторінки президента України Петра Порошенка в російських соціальних мережах будуть закриті.

"Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - йдеться на сторінці Порошенка ВКонтакте.

Як зазначив президент, гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики. "Тому з метою впливу на опонентів і контрпропаганди моя команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах", - зазначив він.

"Але масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема - недавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти інакше і більш рішуче", - заявив Порошенко.

Порошенко нагадав, що згідно з його указом українські інтернет-провайдери повинні припинити надавати доступ до Вконтакте, Одноклассники, Яндекс та інших російських сервісів, зокрема, Мейл.ру.

Нагадаємо, що Укртелеком вже почав роботи по виконанню указу президента Петра Порошенка про заборону надання послуг доступу до російських сайтів. За попередньою оцінкою фахівців, вони будуть продовжуватися від декількох днів до тижня.