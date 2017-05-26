Порошенко пообіцяв побудувати в два рази більше доріг

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Вдвічі більше доріг буде побудовано за ті ж гроші завдяки електронним закупівель і правильним тендерам.

Порошенко розповів про правильні тендери на будівництво і ремонт доріг Святослав Цеголко/Twitter

У нинішньому році будівництво доріг в Україні буде прискорено, заявив президент України

"Я хочу сказати, що ми в цьому році побудували і побудуємо вдвічі більше доріг, ніж торік, ми виділимо коштів набагато більше, ніж в минулому, ми будемо розвивати не тільки цю дорогу, але і всю мережу", - сказав він під час відкриття ділянки дороги у Вилковому Одеської області.

Президент нагадав, що завдяки митному експерименту вдалося спрямувати більше коштів на будівництво доріг, в тому числі в Одеській області.

"Ми навели порядок і гроші пішли, робота пішла, підрядники такі, які не дадуть вкрасти, тендери проводяться правильні, електронні закупівлі. І на одну і ту ж кількість грошей побудують вдвічі більше доріг", - сказав Порошенко.

У грудні 2016 року президент Петро Порошенко підписав три базових закони, які створюють умови для будівництва нових доріг в Україні за кошти Державного дорожнього фонду. Він нагадав, що багато років в Україні фактично не будували дороги. "Це було джерело для розкрадання коштів платників податків та хабарництва".