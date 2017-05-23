Порошенко пообіцяв підписати закон про мовні квоти на ТБ

Після підпису Порошенка закон вступить в дію через чотири місяці. А потім ще 12 місяців перехідного періоду.
"Отже, українській мові на українському ТБ - бути! PS: Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?" - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Порошенко нагадав, що кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови.
"У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?! Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон", - додав президент.
Як повідомлялося, Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для місцевих телеканалів квота знижена до 50% у цей же період часу.DT.UA