Порошенко пообіцяв підписати закон про мовні квоти на ТБ

Після підпису Порошенка закон вступить в дію через чотири місяці. А потім ще 12 місяців перехідного періоду.

Порошенко прокоментував закон про мовні квоти на ТБ Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко має намір підписати закон про

"Отже, українській мові на українському ТБ - бути! PS: Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко нагадав, що кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови.

"У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?! Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон", - додав президент.

Як повідомлялося, Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для місцевих телеканалів квота знижена до 50% у цей же період часу.