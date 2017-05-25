Порошенко не підтримав водіїв з іноземними номерами

Президент Петро Порошенко не підтримує незаконні дії водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією.



"Коли ми були на" Ягодині ", машина з литовськими номерами: за кермом сидить українець. Я кажу: це ви на п'ять днів в'їжджаєте? Він каже: пане Президенте, ну які п'ять днів. Це він мені каже. А як будеш робити? Так там то, се, того подмажу, цього подмажу, щось будемо робити ", - заявив Порошенко.



"Ні, друзі мої, не будемо робити. І підмазувати не будемо. І робитися це повинно по-іншому. І тут повинна бути координація наших дій. Чому одні повинні платити податки, акцизи, мита, а інші будуть підмазувати? Повинна бути наша спільна позиція, щоб одні не були дурніші, а інші розумніші ", - сказав Порошенко.



24 травня в Києві водії автомобілів на іноземних номерах перекрили одну з центральних вулиць, вимагаючи від влади піти їм на поступки.





Митна служба і Національна поліція України розпочали спільні рейдів з метою виявлення і конфіскації автомобілів з іноземними номерами, які були незаконно ввезені в Україну.