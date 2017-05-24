Порошенко доручив забезпечити закордонними паспортами жителів ОРДЛО і Криму

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян в ОРДЛО і окупованого Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

"Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС, внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка", - зазначив президент у ході наради з підготовки до вступу в силу безвіза .



"Якщо об'єктивно виникають проблеми з видачею паспортів тим, хто на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка. Це питання має бути вирішене ", - заявив Порошенко.