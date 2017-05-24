Порошенко доручив забезпечити закордонними паспортами жителів ОРДЛО і Криму

"Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС, внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка", - зазначив президент у ході наради з підготовки до вступу в силу безвіза .
"Якщо об'єктивно виникають проблеми з видачею паспортів тим, хто на окупованій території або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка. Це питання має бути вирішене ", - заявив Порошенко.
Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях або прийняли російське громадянство, будуть мати труднощі при оформленні біометричних паспортів для поїздок за кордон, заявив президент України Петро Порошенко в програмі "Свобода слова" на каналі ICTV під час прямого включення з Мальти.
Біометричні паспорти для виїзду за кордон за станом на 11 травня 2017 року оформили 3,3 мільйона українців, повідомив керівник прес-центру Державної міграційної служби України Сергій Гунько.
11 травня Рада міністрів Європейського Союзу затвердила рішення про надання безвізового режиму для України. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка до відкритої візи також діють до закінчення терміну візи.