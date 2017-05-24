Понад 90% гостей Євробачення хотіли б знову повернутися до України

Більшість гостей Євробачення переконані, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п'ять років.

Гості Євробачення хочуть бачити Україну в складі ЄС Andres Putting / eurovision.tv

Абсолютна більшість гостей(92%) хотіли би знову повернутися до України, свідчать дані опитування компанії GfK Ukraine на замовлення Інституту світової політики (ІСП).

"Опитування чітко продемонструвало кардинальну зміну у сприйнятті України. Якщо до Євробачення кожен четвертий (24%) асоціював Україну з війною, то після кількох днів у Києві "воєнна асоціація" зникла взагалі. Іноземці наголосили (34%), що тепер головна асоціація з Україною – "гостинність, чудові позитивні люди", - розповіла директорка ІСП Альона Гетьманчук.

Заступник директора ІСП Сергій Солодкий зазначив, що попри те, що російська влада намагається нав'язати іноземцям уявлення про конфлікт на Донбасі як суто внутрішній, гості Євробачення виявилися більш обізнаними. "70% опитаних чітко визначили конфлікт як міждержавний – як війну між Росією та Україною. Лише 4% вважають конфлікт – громадянською війною", - повідомив він.

Понад половина опитаних ( 54%) заявили, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п'ять років. Цікаво, що такої думки дотримуються в однаковій мірі як представники самих країн ЄС (53%), так і ті, хто не належить до єесівських країн", - відзначив Солодкий.

Дослідження було проведене компанією GfK Ukraine на замовлення Інституту світової політики 9-13 травня. Загалом, було опитано 1060 гостей Євробачення, з яких більше половини (майже 60%) приїхали з країн-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, переможцем конкурсу Євробачення-2017 в Києві став представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 758 балів.