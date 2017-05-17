Помічений біля будинку Шеремета співробітник СБУ служив у кримській "Альфі"

Після Революції Гідності Устименко перевели в одеське управління СБУ.

З'явилася нова інформація про Устименко Кадр/YouTube

Колишній співробітник Служби безпеки України Ігор Устименко, який бувнапередодні його вбивства, до 2014 року служив у спецпідрозділі "Альфа" управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

Про це стало відомо одному з авторів журналістського розслідування про вбивство Шеремета Дмитру Гнапу від представника СБУ Михайла Глуговського, який у середу, 17 травня, брав участь у роботі парламентського комітету з питань свободи слова.

"Устименко працював у кримському управлінні СБУ. Після відомих подій переведений в Одеське управління служби. Потім звільнився за станом здоров'я", – процитував Гнап Глуговського на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.