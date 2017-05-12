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Помер відомий юрист, колишній депутат Ради Олександр Задорожній

12 травня в 15:35

Інформацію підтвердили на кафедрі міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка, де Задорожній викладав багато років.

Александр Задорожний
За даними ЗМІ, юрист помер у Німеччині після важкої хвороби
Український юрист, політик і вчений Олександр Задорожній помер на 57-му році життя, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз вирішується питання про місце і час прощання", - повідомили на кафедрі міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка, де Задорожній викладав багато років.

За інформацією "Української Правди", юрист помер у Німеччині після важкої хвороби.

Задорожній, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, 1998-2006рр був депутатом Верховної Ради, з 2005 р. - представником президента у Верховній Раді.

У 2015 році в Києві вийшла його книга "Російська доктрина міжнародного права після анексії Криму".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , Українська правда ,
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