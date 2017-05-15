Полторак звільнив очільника "Військторгсервісу" та його причетних до корупції підлеглих

Звільнення відбулося за поданням військової прокуратури, яка розслідує протиправну діяльність співробітників філії концерну.

Міністр оборони звільнив корупціонерів Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив Генерального директора концерну "Військторгсервіс" та начальника філії "Одеське управління військової торгівлі" через причетність до корупційних оборудок, повідомляє прес-службаПівденного регіону України.

За даними прокурорів, службові особи Одеської філії концерну "Військторгсервіс" минулого року вимагали від підприємців ринку "7 кілометр" хабарі за укладання договорів оренди торговельних місць. При цьому сума неправомірної вигоди мала скласти майже мільйон доларів. Проте зловмисників було затримано під час передачі першої частини хабаря в розмірі 75 тисяч доларів.

Слідство перевірило ймовірну причетність до цих оборудок інших посадовців концерну, але не отримало доказів їх вини. У прокуратурі зазначили, що до неправомірних дій співробітників філії підштовхнула відсутність належного контролю з боку керівництва концерну "Військторгсервіс".

"У зв'язку з викладеним військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено міністру оборони України подання в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України "Про запобігання корупції". Обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду найближчим часом", - резюмували у прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, у світовому рейтингу сприйняття корупції за 2016 рік Україна посідає 131 місце, розділивши його з Казахстаном, Росією, Іраном та Непалом. Таким чином, країна опустилася на одне місце, порівняно з рейтингом 2015 року. При цьому кількість балів, які визначають рейтинг, зросла з 27 до 29.