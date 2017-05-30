Полторак підписав наказ про призов на службу офіцерів запасу

На службу будуть призвані офіцери запасу віком до 43 років, що пройшли підготовку, отримали вищу освіту і не проходили службу в ЗСУ.

Стало відомо, яку категорію офіцерів запасу будуть призивати на службу Міністерство оборони України

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про проведення призову на службу в рядахофіцерів запасу, повідомив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко.

"Міністром оборони України підписано наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерського складу в 2017 році", - цитують "Українські новини" його заяву на брифінгу у вівторок.

За словами Артеменка, на службу будуть призвані офіцери запасу віком до 43 років, що пройшли підготовку, отримали вищу освіту, ступінь бакалавра або більш високий ступінь і не проходили службу в Збройних силах.

Згідно з документом, термін служби офіцерів буде становити 18 місяців. Наказ набуде чинності після затвердження його в Міністерстві юстиції.

Раніше повідомлялося, що в ході весняного призову до лав Збройних сил та інших військових формувань призовуть 14 тисяч осіб.