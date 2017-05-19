Половина українців слухають радіо, і в основному це музика

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Незважаючи на всі зміни радіослухачі в Україні залишилися. У деяких радіоприймач не вимикається ніколи.

У деяких українців радіо працює у фоновому режимі і не вимикається ніколи OLX

Аудиторіяохоплює близько половини дорослого населення України (52%), свідчать дані опитування Research & Branding Group.

На даний час радіослухачі України досить регулярно користуються таким інформаційним каналом, як радіо. Близько 70% з них слухає радіо не рідше 3-4 разів на тиждень. У цілому ж по країні середньостатистичний радіослухачів включає приймач приблизно 19 раз на місяць, що майже збігається із середньомісячним числом робочих днів.

Приблизно у кожного четвертого радіослухача радіо працює у фоновому режимі, будучи постійно або майже постійно включеним. Найчастіше такі радіослухачі зустрічаються серед осіб пенсійного віку, а також серед незайнятого населення (інвалідів, домогосподарок, тощо).

У тематичному плані радіослухачів сьогодні найбільше цікавлять музичні програми радіостанцій. Рідше і приблизно в рівній мірі вони віддають перевагу передачам з політичної або інформаційною спрямованістю, а також програмами про розваги і світське життя. Ну, а на третій позиції в цьому ієрархічному ряді знаходяться пізнавальні передачі. Будь-яка інша тематика викликає інтерес не більше ніж у одного з десяти радіослухачів.

Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 22 квітня по 2 травня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Нагадаємо, що за даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року телебачення приблизно вдвічі (58%) обходить інтернет (30%) за частотою згадування в якості джерела для отримання інформації. Всі інші ЗМІ безнадійно відстають від лідерів: радіо – 2%, преса – 2%, важко відповісти 8%.