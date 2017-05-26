Половина українців схвалюють заборону на професію для лікарів-хабарників

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Частина українців згодні на перехід лікарів-хабарників з державних у приватні клініки із збереженням кваліфікації.

Стало відомо, що українці думають про лікарів, яким вони регулярно дають хабарі e.kryzhanivsky / Depositphotos

Половина українців (50%) вважають, що, які вимагали хабар і були за це засуджені судом, слід заборонити працювати в якості медичного працівника, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 15% пропонують заборонити лікарям-хабарникам працювати в державних установах, але дозволити працювати в приватних, 21% - сплатити накладений штраф, 3% вважають, що ніякого покарання не повинно бути, 11% - не визначилися.

Серед жителів Півдня менше тих, хто підтримує в якості покарання заборону працювати в якості медичного працівника, ніж в інших регіонах країни. Ті, у кого є медики в сім'ї, менше схильні до введення заборони вести медичну діяльність за хабар.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 29 квітня – 7 травня 2017 року серед 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, що за даними опитування групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року близько третини(29%) українців заявили, що мають хронічні захворювання. При цьому 11% повідомили, що перебували на стаціонарному лікуванні у лікарні за останній рік..