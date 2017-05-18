Половина потрапили під санкції компаній брали участь у Prozorro

Майже всі тендери, в яких вигравали санкційні компанії - у сфері телекомунікацій.

Майже всі тендери, в яких вигравали санкційні компанії - в сфері телекомунікацій (в 92% випадків предметом закупівлі були послуги в сфері інформаційних технологій і пакети програмного забезпечення). Найбільше виграють "СОФТЛАЙН ГРУП УКРАЇНА" (32,9 млн гривень), що пропонує комплексні IT-рішення. Друге місце - у 18 компаній з групи "Парус" (18 млн гривень), розробника програмного забезпечення для автоматизації і управління державними установами і підприємствами. Третє місце - у "НВП Енертех", яке займається геоінформаційними системами в сфері водоканалів і міської інфраструктури. Крім того, в список потрапили компанії-розробники програмного забезпечення "ABBYY", ТОВ "Абі Україна ЛТД". Також обмежувальні заходи поширюються на російську компанію "1С" і її дочірні підприємства в Україні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі ZN.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".