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Поліція знайшла в Києві борделі для гостей Євробачення

12 травня в 18:35

У борделях надавали весь спектр чоловічих і жіночих послуг сексуального характеру. Година коштувала від 100 до 500 доларів або євро.

Бордель
Поліція розгромила борделі, які надавали весь спектр чоловічих і жіночих послуг сексуального характеру гостям Євробачення
МВС України
Поліція Київської області спільно з бійцями полку особливого призначення припинила діяльність організованої групи, яка займалась та сутенерством у столиці та області.

Як повідомляє прес-служба поліції, 20 повій надавали весь спектр чоловічих і жіночих послуг сексуального характеру іноземним громадянам, які приїхали до України на пісенний конкурс Євробачення. Розрахунки здійснювали виключно в іноземній валюті. Одна година коштувала від 100 до 500 доларів або євро.

Під час проведення 5 обшуків з борделів вилучено: 5 грамів наркотичного засобу "амфетамін", 50 тис грн вирученої готівки, контрацептиви, мобільні телефони диспетчерів та комп'ютерна техніка, за допомогою якої в мережі Інтернет розповсюджувалась реклама. Також встановлені банківські рахунки, на які клієнти перераховували гроші. У подальшому поліцейські звертатимуться з клопотанням до суду про накладення на них арешту.

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За даними опитування компанії Research & Branding Group, до того, що Україна в 2017 році приймає Євробачення, позитивно ставиться половина жителів країни (49%), а нейтрально-байдуже – 39%. Негативно до цього факту, як і до конкурсу в принципі, відносяться лише 7% українців. Майже дві третини українців (60%) упевнені, що Україна зможе забезпечити гідне проведення цьогорічного Євробачення. Протилежної думки дотримується 17% опитаних, а 23% – не змогли дати однозначну відповідь на питання.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробачення поліція
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