Поліція затримала за хабар мера одного з міст Закарпаття

На Закарпатті співробітники поліції, прокуратури та СБУ провели спільну операцію, в ході якої затримали на хабарі мера одного з міст області та ряд місцевих чиновників, повідомляє прес-служба Національної поліції України.



За даними ЗМІ, мова йде про мера Чопа Валерії Самардак. Окрім міського голови, в групу хабарників входили депутати і начальники відділів місцевої ради. Вони вимагали та отримали від підприємця 4000 доларів. За ці гроші вони обіцяли надати в оренду земельну ділянку та погодити довільну документацію на розміщення малих архітектурних форм.





В Умані затримали на хабарі декана місцевого університету.