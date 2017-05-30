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Поліція затримала за хабар мера одного з міст Закарпаття

30 травня в 00:54

Мер і ряд депутатів вимагали 4 тисячі доларів хабара.

Закарпатье мэр
В Закарпатті мер погорів на хабарі
Патрульна поліція/Facebook

На Закарпатті співробітники поліції, прокуратури та СБУ провели спільну операцію, в ході якої затримали на хабарі мера одного з міст області та ряд місцевих чиновників, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
 
За даними ЗМІ, мова йде про мера Чопа Валерії Самардак. Окрім міського голови, в групу хабарників входили депутати і начальники відділів місцевої ради. Вони вимагали та отримали від підприємця 4000 доларів. За ці гроші вони обіцяли надати в оренду земельну ділянку та погодити довільну документацію на розміщення малих архітектурних форм.
 

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 В Умані затримали на хабарі декана місцевого університету.

За матеріалами: ТСН
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