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Поліція затримала розшукуваного за участь у дніпровських заворушеннях 9 травня

18 травня в 15:16

У розшуку знаходяться ще сім "тітушок".

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Ще один дніпровський "тітушка" потрапив до рук правоохоронців
ГПУ
Слідчі затримали ще одного підозрюваного по справі масових сутичок 9 травня у Дніпрі. Раніше "тітушку" було оголошено в розшук, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Затриманому інкриміновані ч. 1 статті 294 та ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – участь у масових заворушеннях і хуліганство.

Наразі прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Раніше правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. Четверо з них були згодом заарештовані, один – вийшов з СІЗО після внесення 128 тисяч гривень застави.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поліція заворушення Дніпро Україна прокуратура розслідування
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