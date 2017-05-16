Поліція затримала підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнка

У 2014 році він працював на одного з народних депутатів, а потім тривалий час переховувався від слідства.

Ймовірного організатора вбивства журналіста Сергієнка затримано Андрій Товстиженко, DT.UA підозрюваного в організації вбивства журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка.

Затриманим виявився колишній начальник охорони одного з народних депутатів, який працював на нього у 2014 році. Мельник після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

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Нагадаємо, громадського активіста та журналіста Василя Сергієнка знайшли мертвим у Виграївському лісі, за 15 км від міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області, 5 квітня 2014 року. Напередодні його викрали з власного будинку, по дорозі били й катували.

Колеги активіста називають замовником злочину екс-регіонала, народного депутата від "Відродження" Геннадія Бобова, який є фігурантом журналістських розслідувань Сергієнка. Як повідомляє "Цензор.Нет", народний депутат Тетяна Чорновіл раніше заявляла, що Бобов намагався "зам'яти" справу Сергієнка "на всіх рівнях".

Депутат свою причетність до злочину заперечує.