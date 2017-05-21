Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в офісі КУН

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Нічний інцидент попередньо кваліфікований як хуліганство, причетним до нього загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Причетні до вибуху в КУН можуть сісти за грати надовго

Національна поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в офісі "Конгресу українських націоналістів" , повідомила начальник відділу комунікації в Головного управління Національної поліції у місті Києві Оксана Блищик.

За попереднім висновком експертів, в офісі КУН вибухнула бойова граната РГД-5, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Вибух на вулиці Антоновича 3Б пролунав пізно ввечері у суботу, 20 травня, близько 22:25. Слідчі та вибухотехніки встановили, що вибух стався на першому поверсі будівлі, куди невідомі жбурнули бойову гранату.

"Вибуховою хвилею та осколками пошкоджені стіни і вхідні двері. З місця події вилучили деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на дослідження", - розповіла начальник відділу комунікації Нацполіції Києва.

Даний інцидент правоохоронці кваліфікували за ч.4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

"Опитані свідки та очевидці, вирішується питання вилучення записів із камер відеонагляду, встановлених неподалік. Поліція проводить низку заходів, спрямованих на розкриття злочину. За вчинення правопорушення передбачено від трьох до семи років позбавлення волі", - резюмувала вона.

Як повідомлялося раніше, 9 травня поліція заблокувала офіс ОУН у Києві. Причиною силового захоплення офісу в центрі Києва став чоловік з гранатометом в руці, який цілився в людей, написав голова МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.