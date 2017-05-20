Поліція розслідує потрійне вбивство в Одесі

На тілах загиблих були виявлені тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.
Наголошується, що о 21.00 у п'ятницю, 19 травня, в Хаджибеївське відділення поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в приватному будинку на вулиці Середній він виявив тіла своїх родичів з ознаками насильницької смерті.
Під час огляду на тілах загиблих були виявлені тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.
За даним фактом розпочато досудове слідство за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події і приймають заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння даного правопорушення.
Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи зімітували замах на одного з керівників Кропивницького установи виконання покарань №14, автомобіль якого підірвали в п'ятницю, 19 травня, в одному зі спальних районів міста.Інтерфакс-Україна