Поліція розслідує потрійне вбивство в Одесі

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На тілах загиблих були виявлені тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.

В Одесі вбили трьох людей Wikimedia commons

скоєно потрійне вбивство, де жертвами невідомого зловмисника стали подружжя одеситів і мати одного з них, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.

Наголошується, що о 21.00 у п'ятницю, 19 травня, в Хаджибеївське відділення поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в приватному будинку на вулиці Середній він виявив тіла своїх родичів з ознаками насильницької смерті.

Під час огляду на тілах загиблих були виявлені тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.

За даним фактом розпочато досудове слідство за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події і приймають заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння даного правопорушення.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи зімітували замах на одного з керівників Кропивницького установи виконання покарань №14, автомобіль якого підірвали в п'ятницю, 19 травня, в одному зі спальних районів міста.