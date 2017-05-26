Поліція перевіряє напад циркового ведмедя на глядачів в Білій Церкві

За даними поліції, інформація про напад дикого тваринного на людей надійшла зі ЗМІ. Повідомлення про цей інцидент від громадян і від медпрацівників не надходило. "Білоцерківським відділом поліції виявлене в ЗМІ повідомлення зареєстровано, проводиться перевірка", - додали в поліції.

Видання "Моя Київщина" повідомило, що 25 травня в Білій Церкві під час виступу цирку Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів. За даними видання, дресирувальник на мить відволікся і відпустив мотузку, якою тримав дика тварина. Ведмідь, відчувши послаблення, кинувся в сторону відвідувачів.



"Під час виступу дика тварина звернуло увагу на одного з відвідувачів вистави. У той момент, коли дресирувальник відволікся і послабив поводок, ведмідь накинувся на чоловіка. Він зумів відштовхнути тварина, проте ведмідь побіг на іншу сторону манежу", - повідомило видання з посиланням на одного з очевидців.



Серед глядачів відразу почалася паніка, деякі в результаті тисняви ​​отримали травми.



Власники цирку Circus on Ice відшкодували всім глядачам вартість квитків і пошкоджених гаджетів. Виступ продовжилося, хоча більшість глядачів покинуло зал.