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Поліція перевіряє напад циркового ведмедя на глядачів в Білій Церкві

26 травня в 20:58

Кілька осіб отримали травми під час тисняви.

медведь
У Білій Церкві ведмідь напав на глядачів цирку
Поліція перевіряє інформацію про напад циркового ведмедя на глядачів вистави в місті Біла Церква Київської області, повідомляє "Новий час" з посиланням на обласний управління Національної поліції.

За даними поліції, інформація про напад дикого тваринного на людей надійшла зі ЗМІ. Повідомлення про цей інцидент від громадян і від медпрацівників не надходило.
 
"Білоцерківським відділом поліції виявлене в ЗМІ повідомлення зареєстровано, проводиться перевірка", - додали в поліції. 

 
 

Видання "Моя Київщина" повідомило, що 25 травня в Білій Церкві під час виступу цирку Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів. За даними видання, дресирувальник на мить відволікся і відпустив мотузку, якою тримав дика тварина. Ведмідь, відчувши послаблення, кинувся в сторону відвідувачів.
 
"Під час виступу дика тварина звернуло увагу на одного з відвідувачів вистави. У той момент, коли дресирувальник відволікся і послабив поводок, ведмідь накинувся на чоловіка. Він зумів відштовхнути тварина, проте ведмідь побіг на іншу сторону манежу", - повідомило видання з посиланням на одного з очевидців.
 
Серед глядачів відразу почалася паніка, деякі в результаті тисняви ​​отримали травми.
 
Власники цирку Circus on Ice відшкодували всім глядачам вартість квитків і пошкоджених гаджетів. Виступ продовжилося, хоча більшість глядачів покинуло зал.

За матеріалами: Новое время
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Теги ведмідь поліція час посол тварина цирк Білий напад церква видання
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