Поліція отримала 635 гібридних позашляховиків Mitsubishi Outlander

Розслідуванням закупівлі МВС партії автомобілів за завищеною ціною займається НАБУ.

Партія японських гібридних позашляховиків Mitsubishi Outlander, закуплених Міністерством внутрішніх справ в рамках Кіотського протоколу, прибула в Україну.

635 автомобілів будуть розподілені між регіональними органами Національної поліції для забезпечення потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування підрозділів превенції та вибухотехніків, повідомила прес-служба МВС ввечері у четвер, 25 травня.

Як повідомлялося, 23 січня детективи НАБУ почали досудове розслідування за фактом закупівлі гібридних позашляховиків для потреб Нацполіції за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовими особами своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинили тяжкі наслідки).

16 листопада Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України оголосив закупівлі за переговорною процедурою для потреб оборони. Планувалося придбати 635 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV на суму 959,5 млн грн. А 14 грудня замовник уклав договір із ТОВ "НІКО Діамант" на суму 959,4 млн грн

У "Transparency International Україна" звернули увагу, що закупівля автомобілів для потреб патрульної поліції не задовольняє оборонні потреби і не могла проходити за спрощеною процедурою. Крім того, дія закону, за яким проведені закупівлі не поширюється на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції.

Також звернув на себе увагу факт оптової закупівлі автомобілів у виробника за ціною, що перевищує вартість позашляховиків цієї марки в роздрібній мережі.