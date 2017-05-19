Поліція могла допустити помилку у розслідуванні вбивства Шеремета – Князєв

Слідство у справі Шеремета все ще не вийшло на фінішну пряму.
Як повідомляють "Українські новини", про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".
"Не виключено (що були помилки), враховуючи, що вбивство не розкрито", – зазначив він.
За словами Князєва, слідство у справі Шеремета ще не вийшло на фінішну пряму.
В той же час, глава нацполіції високо оцінив документальний фільм – журналістське розслідування проекту "Слідство.Інфо", присвячене вбивству Шеремета.
Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.
У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.Українські новини