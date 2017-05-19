Поліція могла допустити помилку у розслідуванні вбивства Шеремета – Князєв

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Слідство у справі Шеремета все ще не вийшло на фінішну пряму.

Слідчі, що "ведуть" справу про вбивство Шеремета, могли допустити помилку

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що не виключає можливості допущення помилки співробітниками поліції, що ведутьжурналіста Павла Шеремета.

Як повідомляють "Українські новини", про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Не виключено (що були помилки), враховуючи, що вбивство не розкрито", – зазначив він.

За словами Князєва, слідство у справі Шеремета ще не вийшло на фінішну пряму.

В той же час, глава нацполіції високо оцінив документальний фільм – журналістське розслідування проекту "Слідство.Інфо", присвячене вбивству Шеремета.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.