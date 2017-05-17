Поліція ідентифікувала 25 учасників заворушень 9 травня у Дніпрі

Вісьмох "тітушок" оголошено в розшук.

Князєв визнав, що поліція діяла непрофесійно 9 травня у Дніпрі Кадр/YouTube

Поліція встановила особи 25 учасників. 14 з них повідомили про підозру, п'ятьом – обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Вісім "тітушок" переховуються від слідства – їм заочно повідомили про підозру й оголосили в розшук. Слідство встановлює ступінь вини ще семи учасників зіткнень, повідомляє прес-служба ГУ НП У Дніпропетровській області.

Комісія Нацполіції, яка проводить службове розслідування, також виявила суттєві порушення, допущені працівниками правоохоронних органів.

Голова НПУ Сергій Князєв на брифінгу в Дніпрі 17 травня вказав на безпідставне застосування поліцейськими методів примусу та спецзасобів, використання масок і шоломів без маркування, відсутність жетонів на формі.

"Очевидним є відсутність особи, яка мала керувати нарядами і координувати їхні дії. Це призвело до некерованості і неузгодженості дій деяких рядових поліцейських. До забезпечення публічної безпеки не були залучені ні поліцейські, які пройшли курс навчання превентивної комунікації "антиконфликтные групи", ні патрульні. Співробітники підрозділів поліції особливого призначення повинні залучатися тільки в крайньому випадку – у випадку силового протистояння", – пояснив Князєв.

Голова НПУ повідомив, що чотири співробітники полку поліції особливого призначення Дніпропетровської області відсторонені від служби, матеріали щодо трьох з них передано до прокуратуру для долучення до кримінальної провадження.

Раніше правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. Четверо з них були згодом заарештовані, один – вийшов з СІЗО після внесення 128 тисяч гривень застави.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.