Поліція і військова прокуратура проводять 454 обшуки у екс-податківців Клименка

За словами Матіоса, ці обшуки пов'язані зі справою, пов'язаною з екс-міністром доходів і зборів.

Поліція і військова прокуратура проводять масові обшуки у екс-податківців. Апостроф

Обшуки у колишніх голів обласних управлінь Міністерства доходів і зборів проводяться одночасно у 15 областях України. Про це розпововів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, затримані вході цієї одночасної антикорупційної операції будуть терміново доставлені в Київ літаком. У столиці будуть оголошені підозри, а Печерський суд обере для них запобіжні заходи. Всього, за словами Матіоса, проводиться одночасно 454 обшуки.

Він також додав, що масштабна операція стосується колишніх голів обласних управлінь Міністерства доходів і зборів, які були причетні до організації функціонування так званих "податквових майданчиків", пов'язаних з екс-головою цього відомства Олександром Клименком.

"24 травня 2016 року за рішенням Генпрокурора, економічний блок злочинної організації Януковича був переданий на розгляд у Головну військову прокуратуру, частина військових справ вже направлена в суд, щодо екс-міністра доходів і зборів Клименка вже розпочато досудове розслідування і він вже притягнутий до кримінальної відповідальності за три мільярди гривень незаконно відшкодованих ПДВ", - сказав головний військових прокурор.

В цей же час, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу назвав сьогоднішні обшуки найбільш масштабною антикорупційною операцією.

"Близько 96 мільярдів гривень збитків держави виявила група, і зараз проходить координація затримань підозрюваних по всій країні", - сказав Аваков.

Нагадаємо, що нещодавно Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що заочні суди над Курченком і Клименком почнуться не пізніше Дня незалежності. За його словами, слідом за грошима екс-президента Віктора Януковича до держбюджету України надійдуть і кошти, вкрадені його найближчим оточенням.

Як повідомлялося, 28 квітня конфісковані 1,4 млрд доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що судовий процес над екс-президентом України Віктором Януковичем розпочнеться 4 травня.