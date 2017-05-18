Поліція більше не ловитиме призовників

Поліція не буде влаштовувати облави на ухильників

Рада скасувала обов'язок співробітників Національної поліції шукати, затримувати і доставляти до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу (щодо посилення гарантії дотримання законодавства України)".



За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів.



Законом передбачається покласти на органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від місця їх перебування в Україні і наявності в їх адміністративно-територіальних одиницях військових комісаріатів, обов'язок на вимогу комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик в військкомати, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, в 7-денний термін повідомляти районні (міські) комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення я від роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.



Чинна редакція закону передбачена для адміністративно-територіальних одиниць, де немає військових комісаріатів.