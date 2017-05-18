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Поліція більше не ловитиме призовників

18 травня в 23:02

Оповіщати і доставляти призовників будуть органи місцевого самоврядування.

Днипро полиция
Поліція не буде влаштовувати облави на ухильників
Рада скасувала обов'язок співробітників Національної поліції шукати, затримувати і доставляти до військових комісаріатівгромадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку. 

Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу (щодо посилення гарантії дотримання законодавства України)".
 
За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів.
 
Законом передбачається покласти на органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від місця їх перебування в Україні і наявності в їх адміністративно-територіальних одиницях військових комісаріатів, обов'язок на вимогу комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик в військкомати, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, в 7-денний термін повідомляти районні (міські) комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення я від роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.
 
Чинна редакція закону передбачена для адміністративно-територіальних одиниць, де немає військових комісаріатів. 

 
В ході весняного призову до лав української армії призовуть 14 тисяч осіб.
 
 
За матеріалами: DT.UA
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