Після вступу в силу безвиза зросте кількість відмов у в'їзді українців до Польщі – прикордонники

В ЄС через польський кордон спробують потрапити люди, яким раніше відмовляли у візі.
"У результаті введення безвізового режиму тягар перевірки мети в'їзду буде лягати на плечі виключно прикордонників, які будуть виконувати завдання в процесі прикордонної перевірки. А перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни. Ми припускаємо, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше туристів, які в нинішніх умовах не отримали візи, отже, збільшиться кількість відмов у в'їзді на територію Польщі", - інформують польські прикордонники.
Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.
Раніше в Державній міграційній службі запевнили, що до кінця року біометричні закордонні паспорти оформлять понад 5 млн українців
Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі ZN.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".Укрінформ