Після вступу в силу безвиза зросте кількість відмов у в'їзді українців до Польщі – прикордонники

В ЄС через польський кордон спробують потрапити люди, яким раніше відмовляли у візі.

Польські поганичники прогнозують зростання кількості відмов у в'їзді для українців siaivo / Depositphotos

Після вступу в дію безвізового режиму між Україною та ЄС, польські прикордонники можуть збільшити кількість відмов у в'їзді для громадян України. Це пов'язано з тим, що безвізом спробують скористатися ті, кому раніше відмовляли отриманні візи, повідомили в Прикордонній службі Польщі у відповідь на інформаційний запит " Укрінформу".

"У результаті введення безвізового режиму тягар перевірки мети в'їзду буде лягати на плечі виключно прикордонників, які будуть виконувати завдання в процесі прикордонної перевірки. А перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни. Ми припускаємо, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше туристів, які в нинішніх умовах не отримали візи, отже, збільшиться кількість відмов у в'їзді на територію Польщі", - інформують польські прикордонники.

Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

Раніше в Державній міграційній службі запевнили, що до кінця року біометричні закордонні паспорти оформлять понад 5 млн українців

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі ZN.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".