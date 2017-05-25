Підрозділи російських окупантів в Донбасі страждають від нестачі особового складу – розвідка

Деякі частини терористів укомплектовані менш ніж наполовину.

Російським окупантам не вистачає "гарматного м'яса" vk/club_donbasskih

Командування російсько-окупаційних військ в Донбасі наказало командувачам ВО ЗС РФ "прискорити формування і відправку команд сержантського та рядового складу" для комплектування частин і з'єднань, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники наголошують на тому, що укомплектованість підрозділів окупантів в травні цього року є критично низькою.

"Зокрема, в 3 окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК та у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК на окремих напрямках укомплектованість мотострілецьких рот складає менше 50%", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Російські найманці масово звільняються та розривають контракти на подальше проходження "служби". Внаслідок чого терористам доводиться посилювати передові позиції особовим складом з артилерійських та інженерних підрозділів, а також підрозділів матеріально-технічного забезпечення, який не пройшов відповідну підготовку.

Внаслідок чого на передовій регулярно фіксуються випадки небойових втрат та дезертирства.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.