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Підрозділи російських окупантів в Донбасі страждають від нестачі особового складу – розвідка

25 травня в 11:17

Деякі частини терористів укомплектовані менш ніж наполовину.

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Російським окупантам не вистачає "гарматного м'яса"
vk/club_donbasskih
Командування російсько-окупаційних військ в Донбасі наказало командувачам ВО ЗС РФ "прискорити формування і відправку команд сержантського та рядового складу" для комплектування частин і з'єднань окупаційних військ в Донбасі, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники наголошують на тому, що укомплектованість підрозділів окупантів в травні цього року є критично низькою.

"Зокрема, в 3 окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК та у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК на окремих напрямках укомплектованість мотострілецьких рот складає менше 50%", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Російські найманці масово звільняються та розривають контракти на подальше проходження "служби". Внаслідок чого терористам доводиться посилювати передові позиції особовим складом з артилерійських та  інженерних підрозділів, а також підрозділів матеріально-технічного забезпечення, який не пройшов відповідну підготовку.

Внаслідок чого на передовій регулярно фіксуються випадки небойових втрат та дезертирства.

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Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".

Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак  окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Донбас окупація розвідка бойовики
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