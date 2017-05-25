Підрозділи російських окупантів в Донбасі страждають від нестачі особового складу – розвідка

Деякі частини терористів укомплектовані менш ніж наполовину.
Розвідники наголошують на тому, що укомплектованість підрозділів окупантів в травні цього року є критично низькою.
"Зокрема, в 3 окремій мотострілецькій бригаді (Горлівка) 1 АК та у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК на окремих напрямках укомплектованість мотострілецьких рот складає менше 50%", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.
Російські найманці масово звільняються та розривають контракти на подальше проходження "служби". Внаслідок чого терористам доводиться посилювати передові позиції особовим складом з артилерійських та інженерних підрозділів, а також підрозділів матеріально-технічного забезпечення, який не пройшов відповідну підготовку.
Внаслідок чого на передовій регулярно фіксуються випадки небойових втрат та дезертирства.
Раніше в розвідці повідомили, що бойовики в Донбасі масово звільняються через затримку "зарплатні".
Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів з недопущення масового звільнення особового складу. Через брак окупантів в 7-ій окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2-го АК ЗС РФ терористи не можуть виконувати бойові задачі.DT.UA