Підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка випустили з-під варти

Клітку з підозрюваним та будівлю суду блокують активісти.

Охоронця екс-регіонала Бобова, підозрюваного у вбивстві журналіста, випустили з-під варти

Апеляційний суд Черкас випустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, повідомляє в Facebook організація "Адвокати Небесної сотні".

Фігуранту справи про вбивство журналіста обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з браслетом.

Зазначається, що станом на 16:55 близько 40 осіб блокували клітку з підозрюваним та сам суд.

Нагадаємо, громадського активіста та журналіста Василя Сергієнка знайшли мертвим у Виграївському лісі, за 15 км від міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області, 5 квітня 2014 року. Напередодні його викрали з власного будинку, по дорозі били й катували.

Колеги активіста називають замовником злочину екс-регіонала, народного депутата від "Відродження" Геннадія Бобова, який є фігурантом журналістських розслідувань Сергієнка. Як повідомляє "Цензор.Нет", народний депутат Тетяна Чорновіл раніше заявляла, що Бобов намагався "зам'яти" справу Сергієнка "на всіх рівнях".

Співробітники Головного управління Національної поліції у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури у вівторок, 16 травня, затримали в Києві підозрюваного в організації вбивства журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка.

Затриманим виявився колишній начальник охорони одного з народних депутатів, який працював на нього у 2014 році. Мельник після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.