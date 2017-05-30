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Підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка випустили з-під варти

30 травня в 17:29

Клітку з підозрюваним та будівлю суду блокують активісти.

Правосудие, судья
Охоронця екс-регіонала Бобова, підозрюваного у вбивстві журналіста, випустили з-під варти
Апеляційний суд Черкас випустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, повідомляє в Facebook організація "Адвокати Небесної сотні".

Фігуранту справи про вбивство журналіста обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з браслетом.

Зазначається, що станом на 16:55 близько 40 осіб блокували клітку з підозрюваним та сам суд.

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Нагадаємо, громадського активіста та журналіста Василя Сергієнка знайшли мертвим у Виграївському лісі, за 15 км від міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області, 5 квітня 2014 року. Напередодні його викрали з власного будинку, по дорозі били й катували.

Колеги активіста називають замовником злочину екс-регіонала, народного депутата від "Відродження" Геннадія Бобова, який є фігурантом журналістських розслідувань Сергієнка. Як повідомляє "Цензор.Нет", народний депутат Тетяна Чорновіл раніше заявляла, що Бобов намагався "зам'яти" справу Сергієнка "на всіх рівнях".

Співробітники Головного управління Національної поліції у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури у вівторок, 16 травня, затримали в Києві підозрюваного в організації вбивства журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка.

Затриманим виявився колишній начальник охорони одного з народних депутатів, який працював на нього у 2014 році. Мельник після затримання виконавців убивства тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги журналісти суд Черкаси
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