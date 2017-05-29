Підозрюваним у справі Онищенка вручили обвинувальні акти

У вівторок обвинувальний акт направлять в суд для розгляду кримінального провадження по суті.

САП клопотатиме про заочне слідство стосовно Онищенка equestrian.ru

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро в понеділок, 29 травня, вручили обвинувальні акти восьмита їх адвокатам.

САП також затвердила складений детективами НАБУ обвинувальний акт, й у вівторок, 30 травня, його скерують до суду для розгляду провадження по суті.

"Підозрюваним, а з завтрашнього дня обвинуваченим, інкриміновано злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі САП.

Зокрема, фігурантів справи звинувачують в участі у злочинній групі, створеній народним депутатом Олександром Онищенком з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. За даними слідства, у складі злочинної групи Онищенка підозрювані брали участь у незаконному заволодінні майном ПАТ "Укргазвидобування" в особливо великих розмірах, зловживали службовим становищем для отримання неправомірної вигоди, "відмивали" отримані злочинним шляхом гроші, організували службове підроблення та відчуження заставного майна.

Співорганізатором злочинної групи слідство вважає Валерія Пісного.

"На черзі ще дев'ять підозрюваних, у тому числі, Онищенко, щодо яких САП клопотатиме про проведення спеціального досудового розслідування", – підсумували в прокуратурі.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в ЄС.

Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".