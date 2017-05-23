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Під Верховною Радою відбулася акція "Депутате, не стань "екологічним лихом!"

23 травня в 18:18

Активісти вимагали від депутатів ухвалити екологічні законопроекти

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

Біля Верховної Ради пройшла акція "Депутате, не стань "екологічним лихом!". У парламенті повинні повторно розглянуть проекти законів №2009а-д "Про оцінку впливу на довкілля" та №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". Учасники вимагали від народних депутатів ухвалити законопроекти, які запроваджують європейські підходи до процедури екологічної оцінки при плануванні господарської діяльності та сталого розвитку територій із забезпеченням участі громадськості.

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У Донбасі склалася загроза екологічної катастрофи - Геращенко. Особливу тривогу викликають затоплені на окупованих територіях шахти, в яких рівень води майже досяг критичного максимуму.

За матеріалами: Василь Артюшенко, DT.UA
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Теги екологія депутат законопроекти Верховна Рада акція Європа процедури активісти
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