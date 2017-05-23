Під Верховною Радою відбулася акція "Депутате, не стань "екологічним лихом!"

Активісти вимагали від депутатів ухвалити екологічні законопроекти

Біля Верховної Ради пройшла акція "Депутате, не стань "екологічним лихом!". У парламенті повинні повторно розглянуть проекти законів №2009а-д "Про оцінку впливу на довкілля" та №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". Учасники вимагали від народних депутатів ухвалити законопроекти, які запроваджують європейські підходи до процедури екологічної оцінки при плануванні господарської діяльності та сталого розвитку територій із забезпеченням участі громадськості.

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