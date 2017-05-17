Під Києвом на звалищі пожежа площею понад гектар

Наразі пожежа локалізована, ліквідація триває.

17 травня до пожежних Вишгородського району Київської області надійшло повідомлення про загоряння сміття на санкціонованому звалищі, розташованому у 6 км від села Нові Петрівці, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що комунальному звалищі Вишгородського району горить сміття на площі 0,5 га, крім того, існує декілька окремих осередків загальною площею 1-1,2 га. Пожежу було локалізовано о 16:50, триває ліквідація.

Наразі до гасіння пожежі залучено 1 екскаватор, 2 бульдозера, 3 самоскиди та 6 автоцистерн від Вишгородської райдержадміністрації. Від ДСНС працює 4 автоцистерни та 27 чол. особового складу 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород. Для особового складу організоване харчування та захист органів дихання респіраторними масками.

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