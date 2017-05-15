Під Києвом горить суконна фабрика

Вогнем охоплений склад готової продукції площею близько 1500 м2.

На суконній фабриці у місті Березань Баришівського району Київської області, де виготовляють пледи, ковдри та інші вироби з вовни, триває масштабна пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС України.

15 травня о 14:30 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на складі Березанської суконної фабрики.

На місце виклику було направлено чергові караули пожежних. Вони встановили, що горить готова продукція на площі 800 м2, і є загроза розповсюдження вогню на сусідні складські приміщення. За підвищеним номером виклику на місце пожежі направлено додаткові сили з Переяслав-Хмельницького, Згурівського, Бориспільського, Яготинського, Броварського районів. Площа пожежі зараз становить близько 1500 м2. Існує загроза розповсюдження пожежі на будівлю фабрики.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває. На гасіння залучено 33 чоловіки особового складу та 9 одиниць техніки.

Тим часом у Нью-Йорку згоріла найстаріша синагога міста. Пожежу було локалізовано, але будівля синагоги зазнала руйнувань.