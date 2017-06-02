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Під Києвом горить несанкціоноване звалище

2 червня в 13:49

Площа пожежі складає 2 гектари.

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Фото Прес-служба ДСНС України у Київській області

Другий день триває пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу села Рожни Броварського району. Осередки горіння спостерігаються по всій площі звалища розміром 200х100 метрів. Відстань до найближчого населеного пункту становить близько 8 кілометрів, повідомляє прес-служба ДСНС у Київській області.

Увечері 1 червня пожежу було локалізовано. Наразі ліквідація пожежі триває, на місці працюють 5  одиниць техніки та 19 чоловік особового складу з міста Бровари, сіл Літки, Рожни та смт Велика Димерка. Додатково залучено бульдозер та мотопомпу. Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поруч водойми, воду доводиться підвозити.

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Понад 30 людей загинули під час нападу на казино в Манілі. Майже всі жертви задихнулися через пожежу.

За матеріалами: 112.ua
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Теги пожежа Бровари Київ площа ДСНС
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