Під Харковом змагалися екіпажі бронетранспортерів

Національна гвардія освоює нові БТР-4Е українського виробництва.

На військовому полігоні під Харковом пройшли змагання на кращий екіпаж бронетранспортера серед військових частин Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Змагання були проведені в два етапи: на першому - екіпажі виконували нормативи і водили бронетранспортери БТР-4Е, на другому - виконували практичні стрільби і кидали ручні гранати РГД-5.

"Укроборонпром" в 2016 році передав військовим 2139 одиниць техніки. Українські військові отримали за рік 109 одиниць нової і модернізованої бронетанкової техніки.