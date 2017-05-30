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Під Харковом змагалися екіпажі бронетранспортерів

30 травня в 14:42

Національна гвардія освоює нові БТР-4Е українського виробництва.

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Фото sq.com.ua

На військовому полігоні під Харковом пройшли змагання на кращий екіпаж бронетранспортера серед військових частин Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Змагання були проведені в два етапи: на першому - екіпажі виконували нормативи і водили бронетранспортери БТР-4Е, на другому - виконували практичні стрільби і кидали ручні гранати РГД-5.

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"Укроборонпром" в 2016 році передав військовим 2139 одиниць техніки. Українські військові отримали за рік 109 одиниць нової і модернізованої бронетанкової техніки.

 
За матеріалами: sq.com.ua
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