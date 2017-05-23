Петренко звинуватив Інтерпол у політичній заангажованості

Росія зберігає свій мандат і впливає на рішення Інтерполу в цілому.
"Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль", - заявив Петренко, коментуючи зняття з міжнародного розшуку ряду чиновників часів колишнього Президента Віктора Януковича.
За словами Петренка, деякі країни-члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом декількох років порушують міжнародне законодавство і не видають злочинців за запитами інших держав.
При цьому зазначені країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу в цілому.
Нагадаємо, 3 травня стало відомо, что інформація про екс-президента Віктора Януковича и его сина Олександра були вилучені з бази даних Інтерполу. Таким чином, міжнародний розшук Януковича був скасований.
Кроме того, Інтерпол зняв з розшуку колишня міністра енергетики Едуарда Ставицького, екс-голову адміністрації президента Сергія Клюєва, а також відмовився оголошуваті в міжнародний розшук народного депутата Олександра Онищенка.
У Генпрокуратурі пояснили дії Інтерполу недосконалістю українського кримінально-процесуального законодавства и пообіцялі оскаржити скасування розшуку Януковича.