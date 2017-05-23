Петренко звинуватив Інтерпол у політичній заангажованості

Петренко не задоволений Інтерполом Прес-служба Кабміну України

Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив Інтерпол в політичній ангажованості, про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".

"Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль", - заявив Петренко, коментуючи зняття з міжнародного розшуку ряду чиновників часів колишнього Президента Віктора Януковича.



За словами Петренка, деякі країни-члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом декількох років порушують міжнародне законодавство і не видають злочинців за запитами інших держав.



При цьому зазначені країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу в цілому.