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Петренко звинуватив Інтерпол у політичній заангажованості

23 травня в 23:32

Росія зберігає свій мандат і впливає на рішення Інтерполу в цілому.

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Петренко не задоволений Інтерполом
Прес-служба Кабміну України
Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив Інтерпол в політичній ангажованості, про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу". 

"Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль", - заявив Петренко, коментуючи зняття з міжнародного розшуку ряду чиновників часів колишнього Президента Віктора Януковича.
 
За словами Петренка, деякі країни-члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом декількох років порушують міжнародне законодавство і не видають злочинців за запитами інших держав.
 
При цьому зазначені країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу в цілому.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, что інформація про екс-президента Віктора Януковича и его сина Олександра були вилучені з бази даних Інтерполу. Таким чином, міжнародний розшук Януковича був скасований.

Кроме того, Інтерпол зняв з розшуку колишня міністра енергетики Едуарда Ставицького, екс-голову адміністрації президента Сергія Клюєва, а також відмовився оголошуваті в міжнародний розшук народного депутата Олександра Онищенка.

У Генпрокуратурі пояснили дії Інтерполу недосконалістю українського кримінально-процесуального законодавства и пообіцялі оскаржити скасування розшуку Януковича.

 
За матеріалами: Українська правда
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Теги Інтерпол Янукович Петренко ПРО розшук вік рішення політика Росія мандат президент Клюєв
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