Першому заступнику мера Кривого Рогу оголосили про підозру - Луценко

Правоохоронці розслідують діяльність криворізької ОЗУ, яка займалася розкраданням коштів в особливо великих розмірах.
За його словами, члени ОЗГ загрожували життю окремих посадових осіб міськради. На підставі отриманих доказів підозри оголошені першому заступнику міського голови Кривого Рогу Е. Р. Удоду; неофіційному власнику ТОВ "Біф Будінвест" А. П. Михайленку; начальнику Управління містобудування і архітектури виконкому міськради Кривого Рогу П. П. Гнатовському, начальнику відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому міськради І. П. Лисенку, а також директору ТОВ "Біф Будінвест" А. В. Стеблянку.
"Частину з цих осіб оголошуємо в розшук з метою арешту.
Закликаю жителів, бізнес та службовців міста надати покази про поки ще невідомі факти незаконної діяльності цих та інших членів ОЗУ", – заявив генпрокурор.
У березні повідомлялося, що правоохоронці проводять ряд обшуків у Криворізькій міській раді, перевіряючи причетність міського голови Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання 200 млн грн державних коштів.DT.UA