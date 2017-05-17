Першому заступнику мера Кривого Рогу оголосили про підозру - Луценко

Правоохоронці розслідують діяльність криворізької ОЗУ, яка займалася розкраданням коштів в особливо великих розмірах.

Генпрокурор розповів про обшуки у Кривому Розі e.kryzhanivsky / Depositphotos

У Кривому Розі проходять обшуки у справі про злочинну організацію, яка займалася розкраданням коштів в особливо великих розмірах; першому заступнику мера Кривого Рогу Євгену Удоду оголосили про підозру, повідомляє в Facebook Генпрокурор України Юрій Луценко.

За його словами, члени ОЗГ загрожували життю окремих посадових осіб міськради. На підставі отриманих доказів підозри оголошені першому заступнику міського голови Кривого Рогу Е. Р. Удоду; неофіційному власнику ТОВ "Біф Будінвест" А. П. Михайленку; начальнику Управління містобудування і архітектури виконкому міськради Кривого Рогу П. П. Гнатовському, начальнику відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому міськради І. П. Лисенку, а також директору ТОВ "Біф Будінвест" А. В. Стеблянку.

"Частину з цих осіб оголошуємо в розшук з метою арешту.

Закликаю жителів, бізнес та службовців міста надати покази про поки ще невідомі факти незаконної діяльності цих та інших членів ОЗУ", – заявив генпрокурор.

У березні повідомлялося, що правоохоронці проводять ряд обшуків у Криворізькій міській раді, перевіряючи причетність міського голови Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання 200 млн грн державних коштів.