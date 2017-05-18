Перелік контрабандних товарів доповнили деталями зброї

Контрабанда деталей зброї буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
Згідно з законом, перелік предметів контрабанди включаються небезпечні речовини та частини вогнепальної нарізної зброї.
Законом частина перша статті 201 Кримінального кодексу України викладена в такій редакції:
"Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, небезпечних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років".
Детальніше про проекти реформивания митниці, а також про корупційні ризики, які виникають при її функціонуванні в даний час, читаєте у статті "Як (не) реформувати митницю" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA