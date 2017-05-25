Переконаними атеїстами вважають себе 2,5% українців

Якщо на Заході України віруючими людьми вважають себе понад 90% громадян, то на Півдні – менше половини.

Справжніх атеїстів в Україні майже немає Андрій Товстиженко, DT.UA

Абсолютна(67,1%) вважають себе віруючими людьми, ще 11,7% вагаються між вірою та невір'ям, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Невіруючими себе вважають 4,1% громадян, 2,5% - переконаними атеїстами.

Про байдужість до релігійних питань заявили 8,2% респондентів, 6,3% вагаються з відповіддю.

Рівень релігійності має виразний регіональний характер: віруючими вважають себе 91% жителів Заходу, 70% - Центру, 53% - Сходу і 43% - Півдня.

Центр Разумкова

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, дві третини громадян України (68,2%) вважають себе православними, до римсько-католицької церкви належать 1,0% українців, до Української греко-католицької – 7,8%, протестантами себе вважають 0,8%, сповідують іудаїзм 1,3%, іслам – 0,2%, буддизм - 0,1%, індуїзм – 0,1%, язичництво – близько 0%, просто християнами себе вважають 7,0%, інші релігії сповідують 0,4%, не відносять себе до якихось релігійних віросповідань – 12,6%, відмовилися відповідати 0,6% респондентів.