Патріарх Філарет вшанував пам'ять кардинала Гузара

Предстоятель УПЦ Київського патріархату відслужив службу спільно з головою УГКЦ.
Предстоятель УПЦ Київського патріархату у Патріаршому соборі Воскресіння Христового провів співслужіння з головою УГКЦ Святославом Шевчуком.
Після служби вони коротко поспілкувались один з одним.
Нагадаємо, що блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.
Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.
У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.
Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", які стосувалися церковних, мирських і ціннісних питань.Укрінформ