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Патріарх Філарет вшанував пам'ять кардинала Гузара

4 червня в 16:36

Предстоятель УПЦ Київського патріархату відслужив службу спільно з головою УГКЦ.

Патриарх Филарет
Патріарх Філарет помолився за спокій душі Блаженнішого Любомира Гузара
Сайт президента України
Патріарх Київський і Всієї Русі-України Філарет помолився за упокій душі та проводив в останню путь Блаженнішого Любомира Гузара, повідомляє "Укрінформ".

Предстоятель  УПЦ Київського патріархату у Патріаршому соборі Воскресіння Христового провів співслужіння з головою УГКЦ Святославом Шевчуком.

Після служби вони коротко поспілкувались один з одним.

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Нагадаємо, що блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя.
Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю.

У 2005-2011 роках - предстоятель Української греко-католицької церкви.

Любомир Гузар неодноразово давав інтерв'ю і писав статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна", які стосувалися церковних, мирських і ціннісних питань.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Патріарх Україна Київ гузар угкц Філарет УПЦ
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